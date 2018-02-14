2018-02-14T23:01:35+03:00
Политика

Небензя заподозрил постпреда США при ООН в особой любви к России

По мнению дипломата, желание Никки Хейли упомянуть нашу страну в каждом своем выступлении может быть вызвано только сильной симпатией
Денис СУХОВ
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Постпред США при ООН Никки ХейлиПостпред США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
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Поспред РФ при ООН Василий Небензя заподозрил американскую коллегу Никки Хейли в сильной любви к России, которая буквально вынуждает ее упоминать нашу страну в любом своем выступлении.

В частности, на заседании Совбеза ООН по политическому урегулированию конфликта в Сирии Хейли заявила, что «Россия может заставить режим (сирийского президента Башара Асада) следовать поиску подлинного мира в Сирии» и Москва должна «задействовать этот рычаг влияния».

Небензя не оставил без внимания тот факт, что Хейли всегда особенно отмечает Россию.

«Думаю, что ей нравится Россия, наверное, поэтому. Она не может не упомянуть Россию в каждом выступлении, что я от нее слышу. Но мы уже сказали сегодня: нас просят давать результаты, но я думаю, что еще никто не сделал больше нас по политическому процессу в Сирии. Мы работаем с правительством и оппозицией», - заявил Небензя журналистам.

Как сообщал ранее сайт «КП», в конце января в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который собрал более полутора тысяч делегатов от всех политических и этно-конфессиональных групп арабской республики.

По итогам мероприятия был принят ряд документов, которые, как ожидается, положат начало конституционной реформе в Сирии и ускорят процесс восстановления мира в стране. Впрочем, в Вашингтоне результаты конгресса восприняли без особого энтузиазма.

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