Лаврентьев подвел основные итоги конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

31 Янв. 2018 2018-01-31T08:42:52+03:00

Ранее в ходе собрания было принято три важнейших документа

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Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев подвел основные итоги прошедшего в Сочи конгресса национального диалога. Так, в числе двух главных достижений собрания он указал запуск процесса по реализации конституционной реформы республики и проведение переговоров представителями властей и оппозиции.

"До этого все усилия на этом направлении тщетны. У [спецпосланника Генсека ООН] Стаффана [де Мистура], к сожалению, не получалось. Будем надеяться, что это поможет. Считаем, что это основной итог", - добавил Лаврентьев, говоря о запуске процесса по принятию конституционной реформы.

Между тем, как сообщает "Газета.Ru", вторым основным итогом конгресса является то, что представители различных сторон и взглядов, включая оппозицию, впервые смогли собраться и "нормально поговорить друг с другом".

Напомним, что также в ходе собрания было принято три важных документа: заключительное заявление, обращение участников встречи и список кандидатов в конституционную комиссию.