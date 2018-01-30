2018-01-30T23:28:07+03:00
Политика

Участники Сочинского конгресса по Сирии решили создать конституционный совет

Спецпосланник ООН де Мистура отметил, что дискуссии были непростыми
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступает перед участниками Конгресса сирийского национального диалога в СочиСпецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступает перед участниками Конгресса сирийского национального диалога в СочиФото: REUTERS
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Во вторник, 30 января, участники Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) в Сочи договорились сформировать конституционный совет, который начнет работу над новой Конституцией САР.

Как рассказал спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, комитет будет работать в Женеве, и состоять он должен «из сил, представляющих правительство и оппозицию», а также «экспертов по Сирии, представителей гражданского общества, включая женщин, независимых представителей, глав племен». Кроме того, «надо позаботиться о как можно более широком этническом и конфессиональном составе».

Эмиссар отметил, что дискуссии на Сочинском конгрессе были непростыми, «но это нормально при построении демократического процесса».

«От имени ООН, от имени ее генерального секретаря Антониу Гутерриша хочу сказать, что в вашей декларации сегодня, которая описывает видение по поводу сирийцев и мирное будущее для всех сирийцев, вы обозначили принципы женевского политического процесса», - приводит его слова ТАСС.

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