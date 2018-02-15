2018-02-15T14:30:11+03:00
Умные вещи

В России произошел масштабный сбой в работе YouTube

Пользователи по всей стране жалуются на то, что вместо видео на их экране появляется черный квадрат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Видеохостинг Youtube является самый популярным не только в России, но и в миреВидеохостинг Youtube является самый популярным не только в России, но и в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Масштабный сбой в работе самого популярного в мире видеохостинга YouTube наблюдается на территории всей России. Пользователи жалуются на то, что вместо большинства роликов сайт выдает им черный квадрат.

Первые сообщения о неполадках появились на сервисе Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов, еще в среду, 14 февраля. Ближе к ночи появилось сообщение о том, что проблемы была решена, однако в четверг днем россияне снова стали жаловаться на сбои.

Примечательно, что данная ситуация наблюдается преимущественно на территории нашей страны, хотя несколько жителей Украины в комментариях сообщили об аналогичных неполадках. Судя по карте сбоев, чаще всего на работу YouTube жалуются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Хабаровске и Нижнем Новгороде.

Некоторым пользователям в данной ситуации помогает смена языка с русского на английский в настройках аккаунта видеохостинга, однако у многих такой "фокус" не проходит, или ролики если и начинают грузится, то очень медленно. Странно и то, что некоторые видеозаписи воспроизводятся совсем без проблем.

В руководстве компании данный сбой пока никак не объяснили.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что проблемы в работе Youtube наблюдались также в июне 2016 года. Тогда сайт выдавал ошибку 500 – Internal Server Error.

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