Украинские военные расстреляли сослуживцев в Донецкой области

СЕГОДНЯ 15:09 2018-02-15T15:09:40+03:00

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В четверг, 15 февраля, стало известно, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области морские пехотинцы вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев.

Как выяснилось, в настоящее время украинские правоохранители выясняют обстоятельства гибели пехотинцев воинской части А-2802. «По предварительной информации, тела морпехов были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство», - говорится на странице штаба так называемой антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

Между тем украинские СМИ выяснили некоторые подробности случившегося. По их данным, пехотинцев расстреляли из автоматов Калашникова в селе Бердянское, затем же убийцы попытались скрыть следы преступления путем поджога и закладки взрывчатки. В качестве возможной причины происшествия называется дедовщина.

Напомним, это далеко не первое преступление в ВСУ. К примеру, ранее Нацгвардия незалежной расстреляла военных, решивших перейти на сторону ДНР. Тогда погибли 10 украинских военнослужащи