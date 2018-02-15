Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья

СЕГОДНЯ 17:21 2018-02-15T17:21:41+03:00

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Американские психологи выяснили, что среднестатистическому жителю планеты Земля необходимо около $95 тысяч в год, чтобы чувствовать себя полностью довольным жизнью, а для простого эмоционального равновесия хватит и $60-75 тысяч ежегодно.

Сопоставление уровня зарплаты со степенью удовлетворения в 164 странах мира позволило ученым выяснить, что, к примеру, счастье дешевле обходится мужчинам, нежели женщинам. Представителям "слабой" половины человечества для достижения такой цели необходимо около $100 тыс. в год, тогда как "сильной" ее части нужно на $10 тыс. меньше. При этом людям лишь с начальным образованием будет достаточно $70 тыс., а человеку с высшим образованием потребуется $115 тыс.

Конечно же, есть некоторые различия в показателях между жителями разных стран. Так, если австралийцев сделает счастливыми доход в $125 тыс. в год, то людям из Южной Америки хватит и $35 тыс. Больше средств будет необходимо и семьям с детьми, однако тут прирост не будет пропорционален количеству человек, передает MarketWatch со ссылкой на исследование из журнала Nature Human Behavior.

Удивительным открытием стало то, что большая зарплата еще не гарантирует абсолютного счастья. Подсчеты показали, что, чем больше доход превышает средний уровень, тем меньше человек радуется жизни. По мнению психологов, это связано, прежде всего, со стремлением достичь большего.