2018-02-15T17:53:59+03:00
Политика

СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами

Ведомство планирует ужесточить правила эксплуатации современных средств связи в войсках в рамках борьбы с утечками информации
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонамиСМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонамиФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

Министерство обороны РФ разрабатывает нововведения в правила эксплуатации персональных средств связи в вооруженных силах. В частности, в центральном аппарате ведомства, органах управления и в войсках планируется запретить использование смартфонов.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, Минобороны подготовит список устройств, разрешенных для использования военнослужащими. В перечень войдут 11 моделей самых простых кнопочных телефонов стоимостью от 680 до 2 тыс. рублей. Они используют стандарты GSM 900/1800 (ряд моделей — 900/1800/1900), позволяют отправлять СМС, имеют встроенный будильник, калькулятор, календарь, разъем для наушников, а некоторые — еще и фонарик или даже отсек для второй сим-карты.

Общая особенность этих телефонов — в них отсутствует модуль GPS/GLONASS, а также встроенная фото- или видеокамера.

Указанные меры укладываются в политику ведомства по борьбе с утечками информации и защите государственной тайны. Издание напоминает, что в конце 2017 года Минобороны рекомендовало военнослужащим и гражданским сотрудникам отказаться от использования соцсетей.

В перспективе министерство планирует подготовить поправки в законодательство, которые сделают исполнение данных рекомендаций обязательным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией
В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов
МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны
Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия
В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли
Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии
Рогозин представил экипировку российского солдата будущего
Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе
Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья
МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков
Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве