СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами

СЕГОДНЯ 17:51 2018-02-15T17:53:59+03:00

Ведомство планирует ужесточить правила эксплуатации современных средств связи в войсках в рамках борьбы с утечками информации

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Министерство обороны РФ разрабатывает нововведения в правила эксплуатации персональных средств связи в вооруженных силах. В частности, в центральном аппарате ведомства, органах управления и в войсках планируется запретить использование смартфонов.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, Минобороны подготовит список устройств, разрешенных для использования военнослужащими. В перечень войдут 11 моделей самых простых кнопочных телефонов стоимостью от 680 до 2 тыс. рублей. Они используют стандарты GSM 900/1800 (ряд моделей — 900/1800/1900), позволяют отправлять СМС, имеют встроенный будильник, калькулятор, календарь, разъем для наушников, а некоторые — еще и фонарик или даже отсек для второй сим-карты.

Общая особенность этих телефонов — в них отсутствует модуль GPS/GLONASS, а также встроенная фото- или видеокамера.

Указанные меры укладываются в политику ведомства по борьбе с утечками информации и защите государственной тайны. Издание напоминает, что в конце 2017 года Минобороны рекомендовало военнослужащим и гражданским сотрудникам отказаться от использования соцсетей.

В перспективе министерство планирует подготовить поправки в законодательство, которые сделают исполнение данных рекомендаций обязательным.