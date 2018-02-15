Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией

СЕГОДНЯ 19:50 2018-02-15T19:50:16+03:00

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, страна не располагает военными средствами для противодействия ядерной державе

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему страна не объявила войну России, хоть и считает ее агрессором.

Соответствующее заявление он сделал в ходе допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

«У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия», - цитирует Турчинова телеканал «112.Украина».

Турчинов также рассказал, почему Киев не начал силовую действия в Крыму в 2014 году. По его словам, «антитеррористическая операция» могла быть инициирована только соответствующим отделом регионального отделения СБУ.

«СБУ не выходила с предложением проведения АТО. Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением. Потому что из работников СБУ, я даю официальные данные, которые есть в деле, в Военной прокуратуре, 90% предали», - добавил секретарь СНБО.

Он также отметил, что «при тотальной измене некому было из СБУ проводить в Крыму АТО».

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам всенародного референдума, по результатам которого воссоединение поддержали подавляющее большинство жителей полуострова.