2018-02-15T22:10:23+03:00
В мире

ФБР предупредили о стрелке из флоридской школы полгода назад

Бюро получало сведения о странном поведении Николаса Круза, но не смогло предотвратить трагедию
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
ФБР предупредили о стрелке из флоридской школы полгода назадФБР предупредили о стрелке из флоридской школы полгода назадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В сентябре прошлого года Федеральное бюро расследований получило сведения о странном поведении Николаса Круза, устроившего бойню в школе города Паркленд, штат Флорида. Однако бюро не смогло предотвратить трагедию.

По данным американских СМИ, пользователь с таким же именем оставил под одним из вдео в Youtube комментарий: «Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком». Автор канала, Бен Беннайт из штата Миссисипи, сообщил об этом в ФБР, после чего агенты приехали к нему и расспросили о пользователе под ником Круз.

По словам Беннета, второй раз сотрудники ФБР посетили его уже после стрельбы в Паркленде, однако он не рассказал им ничего нового.

В ФБР подтвердили, что получили информацию о комментарии Круза, но не смогли точно установить человека, оставившего запись. Кроме того, в ней не содержалось информации о времени или месте планируемой атаки. Таким образом, местные правоохранители не были предупреждены об угрозе.

Также о странностях бывшего ученика знали учителя школы, где произошла бойня. Отмечается, что Круз часто выкладывал в соцсетях фотографии с пистолетами, ножами и убитыми животными.

Как сообщал сайт «КП», в среду 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе Паркленда, в которой учился ранее, но был исключен из-за проблем с дисциплиной. В результате нападения погибли 17 человек, в больницах остаются 14 пострадавших.

Круза задержала полиция, когда он пытался покинуть место происшествия, смешавшись с толпой школьников. Злоумышленник был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ким Чен Ын почтил в мавзолее память своего отца Ким Чен Ира
ВМФ РФ поразил более 1250 целей террористов за время операции в Сирии
Стало известно, какой будет погода в Москве на 16 февраля 2018 года
Вложения России в ценные бумаги США выросли почти на 19%
В МВД назвали самую используемую сеть для продажи наркотиков
Скелетонист Никита Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане
На борту военного корабля Тихоокеанского флота во Владивостоке возник пожар
Террорист Брейвик впервые заявил о раскаянии
Встреча Тиллерсона и Эрдогана длилась более трех часов
Минобороны: Россия восстановила свое военное присутствие в Мировом океане
Член МОК из Великобритании покидает ОИ-2018 из-за драки с охранником
Белый дом обвинил Россию в организации кибератаки вирусом NotPetya
Суд признал миграционный указ Трампа дискриминирующим мусульман
Дамаск договорился с курдами о размещении частей сирийской армии в Африне
Ученые подтвердили влияние полуфабрикатов на риск развития онкологии
В Совфеде «Искандеры» под Калининградом назвали симметричным ответом НАТО
Суд отказал стрелку из Флориды в освобождении под залог
Ученицы школы в Паркленде рассказала о странностях флоридского стрелка
Матч Спартак - Атлетик: москвичи уступили в Лиге Европы 1:3
Новые российские крылатые ракеты вызывают обеспокоенность Пентагона