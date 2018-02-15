ФБР предупредили о стрелке из флоридской школы полгода назад

15 Февр. 22:05 2018-02-15T22:10:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре прошлого года Федеральное бюро расследований получило сведения о странном поведении Николаса Круза, устроившего бойню в школе города Паркленд, штат Флорида. Однако бюро не смогло предотвратить трагедию.

По данным американских СМИ, пользователь с таким же именем оставил под одним из вдео в Youtube комментарий: «Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком». Автор канала, Бен Беннайт из штата Миссисипи, сообщил об этом в ФБР, после чего агенты приехали к нему и расспросили о пользователе под ником Круз.

По словам Беннета, второй раз сотрудники ФБР посетили его уже после стрельбы в Паркленде, однако он не рассказал им ничего нового.

В ФБР подтвердили, что получили информацию о комментарии Круза, но не смогли точно установить человека, оставившего запись. Кроме того, в ней не содержалось информации о времени или месте планируемой атаки. Таким образом, местные правоохранители не были предупреждены об угрозе.

Также о странностях бывшего ученика знали учителя школы, где произошла бойня. Отмечается, что Круз часто выкладывал в соцсетях фотографии с пистолетами, ножами и убитыми животными.

Как сообщал сайт «КП», в среду 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе Паркленда, в которой учился ранее, но был исключен из-за проблем с дисциплиной. В результате нападения погибли 17 человек, в больницах остаются 14 пострадавших.

Круза задержала полиция, когда он пытался покинуть место происшествия, смешавшись с толпой школьников. Злоумышленник был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15.