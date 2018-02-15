Матч Спартак - Атлетик: москвичи уступили в Лиге Европы 1:3

15 Февр. 22:53 2018-02-15T22:53:23+03:00

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В четверг, 15 февраля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" возобновился футбольный сезон. "Спартак" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы принимал испанский "Атлетик". Первый тайм встречи выдался для хозяев поля просто ужасным, второй - получше.

Еще до перерыва у "Атлетика" дважды отличился 37-летний форвард Ариц Адурис. Он поразил ворота "Спартака" на 22 и 39 минутах поединка. В добавленное к первому тайму время Микель Рико довел счет до разгромных 3:0.

"Спартак" нашел в себе силы для ответа. На 60-й минуте матча после быстрой и резкой атаки отличился Луис Адриану, сделавший счет 1:3. До конца игры счет не поменялся.

Вторая игра в этой паре пройдет через неделю. В Бильбао "Атлетик" примет "Спартак" на своем поле 22 февраля.