Белый дом обвинил Россию в организации кибератаки вирусом NotPetya

СЕГОДНЯ 02:09 2018-02-16T02:09:00+03:00

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Российские военные в июне 2017 года организовали кибератаку с использованием вируса NotPetya. С таким утверждением выступил Белый дом.

Напомним, в июне прошлого года вирус NotPetya поразил IT-системы различных компаний в Европе, Индии и Израиле. Хакеры требовали деньги за разблокирование файлов.

«Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру и привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В администрации США уверены, что заражение серверов компьютерным вирусом «было частью продолжающихся попыток Кремля дестабилизировать Украину». Что, по мнению Белого дома, подтверждает «причастность России к продолжающемуся конфликту».

«Это также была безрассудная и неизбирательная кибератака, которая повлечет за собой международные последствия», - резюмировали в Белом доме.

Сайт «Комсомольской правды» писал ранее в четверг, что о причастности РФ к кибератаке с использованием вируса NotPetya заявила Великобритания. Глава МИД королевства Тарик Ахмад, назвал главной целью хакеров «финансовый, энергетический и правительственный секторы на Украине».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения Лондона и назвал их «продолжением русофобской кампании».