2018-01-13T16:31:31+03:00
В мире

Это сделали русские: ЦРУ обвинило Россию в распространении вируса NotPetya на Украине

Но, по мнению экспертов, заявление ЦРУ в данном случае требовалось исключительно для поддержания темы о «страшных путинских хакерах»
Эдвард ЧЕСНОКОВАббас ДЖУМА
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В июне 2017 года вирус парализовал работу многих ключевых предприятий на Украине.В июне 2017 года вирус парализовал работу многих ключевых предприятий на Украине.Фото: EAST NEWS
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Центральное разведывательное управление уверено том, что источник вируса NotPetya находится в Москве. Сетевой червь за несколько месяцев пробрался в огромное количество компьютеров на Украине, в Европе, Индии и Израиле. Он блокирует файлы, после чего требует за них выкуп. Однако, по словам экспертов, даже заплатив злоумышленникам, пользователь не получает назад свою информацию — вирус уничтожает ее раз и навсегда.

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, за массовой кибератакой «вероятнее всего» стояло российское ГРУ.

«Это была попытка подорвать финансовую систему Украины на фоне продолжающейся войны с сепаратистами, лояльными Кремлю», - сообщил журналистам основатель фирмы кибербезопасности «Rendition Infosec» Джейк Уильямс.

В качестве одного из аргументов приводится дата начала распространения программы-вымогателя. В WP утверждают, что «нападение NotPetya (или просто Petya) было начато в государственный праздник - день Конституции Украины».

- Если за атакой стоит какая-то группа хакеров и все они попивают винишко по выходным с сотрудником ГРУ, это ещё не значит, что они работают на ГРУ, - рассказал «КП» эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. - И даже если сотрудник ГРУ предложил им что-то атаковать — это не значит, что они выполняют заказ государства, а не фантазию данного сотрудника. Кроме того, специализация и интересы ГРУ не подразумевает атак на коммерческие структуры и тем более вымогательство денег, как в случае с вирусом Petya. Специалисты, реально работающие на государство, обладают информационной и технической базой для того, чтобы и информацию, и деньги добывать более изящно. Заявление ЦРУ в данном случае требовалось исключительно для поддержания темы о «страшных путинских хакерах». Что касается президента Порошенко, на которого намекает само название вируса, то у него немало врагов не только в России, но и на Западе, и внутри самой Украины.

- Очень странный материал, - считает кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. - Во-первых, будь у ЦРУ реальные доказательства их бы уже предъявили по официальным каналам. Либо наоборот, держали бы в строжайшей секретности и не допустили бы утечки, чтобы лучше изучить противодействие вирусу и не ставить "вероятного противника" в известность.Во-вторых, это просто не логично. От упомянутого вируса и российские компании понесли ущерб в несколько миллиардов долларов. В общем и целом заявление лежит в русле сложившегося антироссийского тренда. Если его вообще делало ЦРУ, поскольку в статье ссылаются опять же на "секретные доклады и источники в ЦРУ".

КСТАТИ

Новый вирус Petya (Петя) маскируется под резюме кадровикам

Принцип действия Petya схож с вирусом WannaCry, атаки которого прошли по всему миру этой весной. Вирус блокирует загрузку операционной системы и показывает пользователю сообщение с требованием выкупа в 300 долларов в биткоинах (1 биткоин на момент атаки равен $2367). При перезагрузке Petya шифрует пользовательские файлы, так что восстановить их может быть непросто. (подробности)

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