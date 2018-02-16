Вложения России в ценные бумаги США выросли почти на 19%

СЕГОДНЯ 07:03 2018-02-16T07:03:24+03:00

Однако с ноября по декабрь прошлого года объев вложений в гособлигации Америки сократился на 3,5 миллиарда долларов

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Россия владеет казначейскими ценными бумагами США на общую сумму в 102,2 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов Соединенных Штатов.

По сравнению с прошлым годом российские вложения выросли на 16,1 миллиарда долларов или 18,7%. Однако, если смотреть суммы за последний месяц, то получается, что РФ сократила объем вложений в ценные бумаги США на 3,5 миллиардов долларов, поскольку в ноябре у России было 105,7 миллиардов в американских ценных бумагах.

В декабре 2017 года наша страна занимала 15-ю строчку в рейтинге крупнейших держателей гособлигаций США. На первом месте по-прежнему Китай. Пекин имеет 1,1849 триллиона долларов в ценных бумагах США. За год Вложения Пекина выросли на 126,5 миллиардов долларов (11%), передает РИА Новости.

На втором месте по объему американских бумаг в активе стоит Япония. Токио держит 1,0615 триллиона долларов гособлигациях США. Это на 22,6 миллиарда долларов меньше, чем в прошлом году.

На третьем месте идет Ирландия. У нее ценных бумаг США на 326,5 миллиардов долларов. Ее вложения в США на выросли 13%.