В Госдуме прокомментировали заявление Киева о возврате военной техники из Крыма

СЕГОДНЯ 13:09 2018-02-16T13:09:18+03:00

По словам депутата от крымского региона Михаила Шеремета, Крым не является военной мастерской для Украины

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Крым не является ремонтной мастерской для украинской армии, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя заявление о возврате украинской военной техники с полуострова.

Как сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин сообщил о готовности РФ передать Киеву военную технику из Крыма, которая находится в плачевном состоянии. Накануне первый замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль сказал, что Москва перед передачей Киеву должна отремонтировать украинскую технику.

"Может они еще и свою технику пригонят из Украины? Мы что тут, ремонтная мастерская? Мы их металлолом все прекрасно помним. Помним подводную лодку, которая стояла у нас в Севастополе, приваренная проволокой, чтобы не утонула. Свой металлолом пускай забирают, и никаких проблем нет", — сказал Шеремет.

Он отметил, что для оставшейся в Крыму украинской техники не подходит слово "техника".

"Слово "техника" тут неуместно. Это металлолом. Вооружение было все разворовано еще при Украине, поэтому они сегодня хотят свои проблемы переложить на плечи другого государства", — добавил депутат, передает РИА Новости.