2018-02-15T18:18:35+03:00
Политика

В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли

Ранее Москва выразила готовность вернуть брошенную на полуострове украинскую военную технику
Денис СУХОВ
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Корвет "Хмельницкий"Корвет "Хмельницкий"Фото: Олег КРЮЧКОВ
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Россия должна вернуть украинские военные корабли, оставленные в Крыму в 2014 году, предварительно произведя их ремонт. Такое мнение выразил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль.

«Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить», - заявил Коваль.

По его словам, российские моряки несколько раз выходили в Средиземное море на большом десантном корабле (БДК) «Константин Ольшанский» и «загоняли» его. При этом остальные украинские суда «раздербанили» и используют как доноры.

«Мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать (корабли)? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», - заключил Коваль.

Напомним, «Константин Ольшанский» вместе с другими судами украинского флота был оставлен в Крыму после присоединения полуострова к России. По сообщениям украинских СМИ, при этом экипаж корабля вывел из строя двигательную установку и электронное оборудование.

В ноябре 2015 года на «Константине Ольшанском» были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщал ранее сайт «КП», президент РФ Владимир Путин выразил готовность передать украинской стороне военную технику, брошенную в Крыму, хоть она и находится в плачевном состоянии.

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