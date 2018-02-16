В США мужчина узнал о беременности своей жены от пилота самолета

СЕГОДНЯ 13:34 2018-02-16T13:34:30+03:00

Капитан воздушного судна по громкой связи объявил, что супруги, похоже, тайком пронесли на борт еще одного пассажира [видео]

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Жительница Флориды Одри Роуз, узнав о своей беременности, решила сделать отцу ребенка необычный сюрприз и с этой целью подговорила экипаж самолета, на котором они вместе с мужем собирались лететь в Чикаго. Прямо перед взлетом пилот лайнера по громкой связи объявил радостную новость ошеломленному мужчине.

"Похоже, Дэвид и Одри Роуз тайком провели на борт еще одного пассажира", - сказал летчик.

Как только имя мужчины было произнесено, он тут же оторвался от своего смартфона и начал в непонимании оглядывать вокруг. На кадрах, которые сняла жена счастливца, видно, как он лишь улыбается, изредка повторяет одно слово - "Что?".

В какой-то момент по салону разносятся аплодисменты и одобрительные возгласы. Люди на соседних местах начинают успокаивать взволнованного мужчину, уверяя его, что все будет хорошо.

Однако это Дэвид, похоже, и так знает. У них с Одри уже есть ребенок и тогда, в случае с первенцем, американец сразу понял, что его жена беременна, поэтому в этот раз женщина твердо решила удивить супруга.

Видео закачивается тем, что мужчина целует свою избранницу и задается вопросом - "как же она это сделала?". Похоже в этот раз сюрпризов остались довольны абсолютно все.

"Я смотрела на него и плакала, я была так взволнована, очень нервничала. Выражение его лица было бесценным. Именно на эту реакцию я рассчитывала", - цитирует Одри Global News.