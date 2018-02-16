К началу марта возможен всплеск эпидемии опасного гриппа

СЕГОДНЯ 14:00 2018-02-16T14:00:28+03:00

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Ежегодно в феврале-марте возрастает вероятность заболеть гриппом. Такие данные приводят вирусологи, отмечая, что в этом году самой распространенной в мире разновидностью этой болезни станет штамм свиного гриппа А (H1N1).

С этим вирусом мир столкнулся в 2009 году. Он оказался очень непредсказуемым: болели не только дети и пожилые люди, но и молодежь. Вирус часто вызывает серьезные осложнения, однако к летальному исходу может привести только в случае отсутствия вакцинации у пациента.

География распространения гриппа штамма А (H1N1) постоянно расширяется. Об эпидемии заявили в США, Турции, и во многих европейских странах. В начале 2018 года самая опасная ситуация сложилась в Великобритании, где зафиксировано несколько смертей от гриппа, пишет сайт argumenti.ru.

В России на сегодняшний день ситуация стабильная, однако в последнее время все больше пациентов обращаются к врачам с симптомами ОРВИ.