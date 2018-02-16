Арестованный в Турции журналист немецкой газеты Die Welt освобожден
Журналист немецкого издания Die Welt Дениз Юджель, который провел в следственном изоляторе Турции целый год, был освобожден. Такое заявление сделал его адвокат.
"Наконец-то суд вынес решение об освобождении моего подзащитного", — написал юрист в Twitter.
Между тем, по данным издания Die Welt, Юджель был отпущен из-под стражи на время дальнейшего судебного процесса. При этом, запрета на выезд установлено не было, однако журналист все еще находится на территории республики
Издание уточняет, что в последнее время особенно активно освобождению их сотрудника способствовал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что отношения между Турцией и ФРГ в феврале 2017 года, после того, как Юджель был задержан в Стамбуле. Там журналист проводил расследование касательно хакерских атак на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов республики Берата Албайрака.
Турецкие власти обвинили мужчину в причастности к террористической организации, пропаганде терроризма и неправомерном использовании данных. Сам президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал Юджеля "агентом террористов" и "немецким шпионом".