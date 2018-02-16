Наблюдатели ОБСЕ констатировали очередной всплеск насилия в Донбассе

СЕГОДНЯ 16:36 2018-02-16T16:36:12+03:00

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новое обострение ситуации в Донбассе, а также продвижение украинских войск у села Новоалександровка Луганской области.

«Наши наблюдатели установили факты, которые четко указывают на то, что подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка», - заявил глава миссии Александр Хуг, отметив, что лично видел продвижение украинских солдат в этом районе.

При этом он был вынужден констатировать, что количество нарушений режима прекращения огня за последнюю неделю выросло на 30% - всего 15 случаев, из них девять на подконтрольных Киеву территориях, остальные - в районах, неподконтрольных украинским властям.

«Мы видим, что количество нарушений режима прекращения огня увеличилось. Мы вновь видим всплеск насилия», - добавил Хуг, упомянув неспособность сторон развести силы и отвести вооружения от линии разграничения.

В конце января украинские военные заявили, что взяли под контроль село Новоалександровка, которое располагается в буферной зоне на линии разграничения с Луганской народной республикой.

В ЛНР эту информацию опровергли, отметив, что село Новоалександровка и так находилось под контролем ВСУ с окончания активной фазы боевых действий.