Российская НКК попросила Минфин США снять санкции

СЕГОДНЯ 16:55 2018-02-16T16:56:03+03:00

Нефтегазовая компания не признает предполагаемое сотрудничество с северокорейскими структурами, из-за которого были введены ограничения

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Российская Независимая нефтегазовая компания подала в Министерство финансов США ходатайство об исключении из санкционного списка. Об этом сообщил глава и владелец коммерческой структуры Эдуард Худайнатов.

Соответствующее заявление было подано в Office of Foreign Assets Control — отдел минфина, отвечающий за санкционные решения США.

«Мы сегодня работаем с OFAC и надеемся на принятие справедливого решения OFAC в отношении наших предприятий, которые подпали под санкции», - цитирует Худайнатова «Интерфакс».

США ввели ограничения против ННК в июне 2017 года. В Вашингтоне считают, что компания осуществляла торговые операции с КНДР в обход международных санкций. По данным американской стороны, ННК поставила в Северню Корею нефтепродуктов на сумму более 1 млн долларов.

В российской компании обвинения не признают, и подчеркивают, что не имели каких-либо отношений с северокорейскими энергетическими структурами.

По словам Худайнатова, сейчас ННК ведет переговоры с арабскими и китайскими инвесторами, привлекая их в свой стратегический проект - Пайяхское нефтяное месторождения на Таймыре. Переговоры идут «долго, сложно», и американские санкции лишь добавляют компании проблем.