2018-02-16T17:36:45+03:00
Экономика

Банк России предложил запретить уличные табло с курсами валют

Соответствующий проект вынесен на общественное обсуждение
Екатерина БОЛГОВА
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ЦБ хочет запретить устанавливать табло с курсами валют на улицеЦБ хочет запретить устанавливать табло с курсами валют на улицеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центробанк предложил запретить коммерческим банкам вывешивать уличные электронные табло с курсами валют, а также аналогичные щиты, стенды и перетяжки. Соответствующий проект вынесен на общественное обсуждение.

«Устанавливается запрет уполномоченным банкам размещать информацию о курсах иностранных валют вне помещения уполномоченного банка», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в случае ввода запрета на размещение табло внешних стенах, крышах и «иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения», коммерческие банки смогут устанавливать эти конструкции только внутри помещений. Причина такого предложения не уточняется.

Предложения и замечания к проекту своего указания регулятор принимает до 1 марта. Если документ будет принят, он может вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

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