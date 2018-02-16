Источник сообщил подробности смерти девочки в детском саду в Москве

СЕГОДНЯ 18:13 2018-02-16T18:13:59+03:00

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Источник в правоохранительных органах рассказал подробности смерти трехлетней девочки во время прогулки в детском саду в Москве. По его словам, ребенка пыталась реанимировать медсестра образовательного учреждения №2120.

«К медсестре обратились воспитатели, они сказали, что девочке стало плохо на прогулке. После того, как медсестра поняла, что не сможет реанимировать девочку, были вызваны врачи из ЦРБ», — рассказал источник.

Он отметил, что со времени вызова медсестры до вызова скорой помощи прошло 15 минут. По его данным, предварительная причина смерти ребенка пока не определена.

«Сказать, почему умер ребенок, мы сможем только после вскрытия, оно еще не проводилось», — добавил собеседник. Он подчеркнул, что не располагает информацией о якобы обнаруженных на теле девочки синяках, передает RT.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 16 февраля, трехлетняя девочка умерла на территории детского сада. Инцидент произошел в городе Московский, который входит в состава Новомосковского административного округа столицы.