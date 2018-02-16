Голикова: инвалиды, покупающие роскошные автомобили, не должны претендовать на льготы

СЕГОДНЯ 19:44 2018-02-16T19:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что инвалиды, покупающие элитные автомобили, не должны претендовать на меры социальной поддержки. По ее словам, ведомство обнаружило среди инвалидов второй группы владельцев автомобилей Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan и Bentley Continental Flying.

«Если у нас инвалид второй группы, как я сегодня показывала, покупает Bentley, причем инвалид второй группы с очень поздним годом рождения, наверное, он не должен претендовать на меры социальной поддержки», — сказала Голикова во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

Она напомнила, что вторая группа инвалидности относится к неработающим категориям. По словам Голиковой, в одной информационной системе гражданин может считаться неработающим, а в другой — работающим, и получать льготы. А исправить это сможет налоговая служба, у которой будет возможность совмещения информационных баз — пенсионного, социального, медицинского страхования. Кроме того, это позволит экономить ресурсы без ущемления прав граждан, а также способствует правильному принятию управленческих решений, передает РИА Новости.