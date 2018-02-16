Голикова: инвалиды, покупающие роскошные автомобили, не должны претендовать на льготы
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что инвалиды, покупающие элитные автомобили, не должны претендовать на меры социальной поддержки. По ее словам, ведомство обнаружило среди инвалидов второй группы владельцев автомобилей Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan и Bentley Continental Flying.
«Если у нас инвалид второй группы, как я сегодня показывала, покупает Bentley, причем инвалид второй группы с очень поздним годом рождения, наверное, он не должен претендовать на меры социальной поддержки», — сказала Голикова во время Российского инвестиционного форума в Сочи.
Она напомнила, что вторая группа инвалидности относится к неработающим категориям. По словам Голиковой, в одной информационной системе гражданин может считаться неработающим, а в другой — работающим, и получать льготы. А исправить это сможет налоговая служба, у которой будет возможность совмещения информационных баз — пенсионного, социального, медицинского страхования. Кроме того, это позволит экономить ресурсы без ущемления прав граждан, а также способствует правильному принятию управленческих решений, передает РИА Новости.