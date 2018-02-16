Генсек НАТО убежден, что Россия нарушает договор о РСМД

СЕГОДНЯ 20:03 2018-02-16T20:03:02+03:00

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Россия продолжает тестирование крылатых ракет наземного базирования, нарушая тем самым пункты Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Мы убеждены, что Россия нарушает условия Договора о РСМД, проводя испытания и развивая крылатые ракеты наземного базирования, а также баллистические ракеты средней дальности», - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул необходимость «защитить договор и призвать Россию отвечать на озабоченности членов НАТО».

Генсек также добавил, что говоря о нарушениях со стороны России он использовал «формулировки и риторику США», а не НАТО, так как альянс не является стороной соглашения.

«Важно указать, что мы поддерживаем договор по РСМД, Россия должна обеспечить прозрачность и выполнить его», - заключил Столтенберг.

В этом контексте генсек выступил за продолжения диалога с Москвой по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, в том числе на площадке совета Россия-НАТО, который возобновил работу в 2016 году.

Ранее Россия и США неоднократно выдвигали взаимные обвинения в нарушении ДРСМД, подписанного в 1987 году. Если озабоченность Вашингтона вызывают российские крылатые ракеты и тактические комплексы, то Москва обеспокоена американской системой ПРО вблизи своих границ. В частности отмечалось, что противоракетные комплексы в любой момент могу быть переоборудованы в средства нападения.