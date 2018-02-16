16 Февр. 21:37 2018-02-16T21:39:24+03:00

Власти США выдвинули против 13 россиян официальные обвинения во вмешательстве в выборы Фото: REUTERS

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Власти США выдвинули против 13 россиян официальные обвинения в причастности к предполагаемому вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

Соответствующий документ был опубликован в пятницу на сайте Министерства юстиции США. Обвинительная часть была сформулирована аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера. Ее обоснованность подтвердило федеральное Большое жюри, собранное в рамках этого дела.

В списке обвиняемых Минюста США упоминаются: Евгений Викторович Пригожин, Михаил Иванович Быстров, Михаил Леонидович Бурчик (также известен как Михаил Абрамов), Александра Юрьевна Крылова, Анна Владиславовна Богачева, Сергей Павлович Полозов, Мария Анатольевна Бовда (также известна как Мария Анатольевна Беляева), Роберт Сергеевич Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов (также известен как Джейхун Асланов), Вадим Владимирович Подкопаев, Глеб Игоревич Васильченко, Владимир Венков.

Также речь идет о трех организациях: «Агентстве интернет исследований», Concord Management, а также Concord Catering.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер руководит расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы, а также возможных связей администрации президента США Дональда Трампа с Москвой.

В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала бездоказательный характер подобных обвинений и отрицала какое-либо вмешательство в демократические процедуры других государств.