Минторг США предложил резко увеличить пошлины на российскую сталь и алюминий

16 Февр. 22:09 2018-02-16T22:09:13+03:00

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Министерство торговли США предложило американскому лидеру Дональду Трампу ряд протекционистких мер для защиты отечественных производителей стали и алюминия. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Уилура Росса.

Минторг предложил несколько мер в отношении зарубежных поставщиков алюминия. Согласно первому варианту, необходимо установить пошлину в размере 7,7% на весь импортный алюминий из всех стран. Второй вариант предусматривает пошлину 23,6% на алюминий из Китая, Гонконга, России, Венесуэлы и Вьетнама, а также квоту для остальных поставщиков, равной объему их экспорта в США за 2017 год. Третье предложение — квота для всех поставщиков на уровне 86,7% от экспорта за прошлый год.

Для поставщиков стали предлагается установить либо пошлину для всех поставщиков в размере 24%, либо пошлину в 53% на экспорт из Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Китая, Республики Корея, Коста-Рики, Малайзии, России, Таиланда, Турции, ЮАР с квотой для других стран в размере 100% от их экспорта в США за прошлый год. Последний вариант предполагает квоту для всех импортеров стали в размере не менее 63% от их прошлогоднего экспорта в США.

В докладе подчеркивается, что США являются крупнейшим импортером стали в мире, при этом занятость в этом секторе отечественной промышленности упала за два десятилетия на 35%.

«Доклады сейчас рассматриваются президентом (Дональдом Трампом), окончательных решений по их содержанию принято не было. Президент может предпринять целый спектр различных действий или не предпринять никаких действий, основываясь на анализе и рекомендациях доклада», - говорится в документе.

В настоящее время в США уже действует 169 антидемпинговых правил по стали, в том числе 29 против экспортеров из КНР.