Евгений Давыдович покинул пост главы правления Бинбанка

СЕГОДНЯ 01:36 2018-02-17T01:50:08+03:00

Об этом топ-менеджер кредитной организации сообщил на своей странице в Facebook

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В субботу, 16 февраля, отработал последний день в должности председателя правления Бинбанка и покинул пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня официально – мой последний рабочий день в Бинбанке. Фактически же я отработал в должности и с полномочиями предправления три дня», - написал он.

Евгений Давыдович отметил, что не станет пока делиться своими профессиональными планами, но не из-за желания «создать интригу», а потому что «делиться пока толком и нечем – для начала я собираюсь немного отдохнуть и заняться приятными семейными хлопотами».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Совет директоров Бинбанка досрочно передал свои полномочия «Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС), а в начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что Банк России принял решение объединить санируемые Бинбанк и «Открытие».

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