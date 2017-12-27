Совет директоров Бинбанка досрочно передал свои полномочия УК ФКБС

27 Дек. 16:20 2017-12-27T16:18:40+03:00

В период деятельности временной администрации по управлению банком, функции которой 15 декабря 2017 года были возложены ЦБ РФ на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС)

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Приостанавливаются полномочия органов управления банка, а также права акционеров, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров.

В этой связи собрание акционеров Бинбанка, запланированное на 27 декабря 2017 года не состоялось.Напомним, что в повестку планируемого собрания акционеров входил вопрос об утверждении нового состава совета директоров Бинбанка. Теперь он теряет свою актуальность, поскольку совет директоров досрочно передал свои полномочия УК ФКБС.

При содействии акционеров один из этапов санации Бинбанка пройден быстро и гладко, что очень позитивно для самой кредитной организации. В оперативности реализации «оздоровительных процедур» заинтересованы и основной акционер банка Микаил Шишханов, и ФКБС, поскольку это позволяет не «растеряв» существующий бизнес оперативно выправить финансовые показатели и соблюдение всех нормативов. Ранее, Микаил Шишханов, отмечал что и далее готов продолжить работу в Бинбанке: «Я каждый день в банке. Хочу довести процесс передачи без эксцессов. И пока ЦБ не отправит [меня] в отставку, буду работать бесплатно».