2018-02-17T04:02:16+03:00
Происшествия

В Мексике произошло новое сильное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 7,2 были зафиксированы в штате Оахака и ощущались в столице
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подземные толчки выгнали на улицы тысячи жителей МехикоПодземные толчки выгнали на улицы тысячи жителей МехикоФото: REUTERS
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В южном мексиканском штате Оахака произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 37 километрах к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа де Дон Луис, а очаг залегал на глубине 24,7 километра.

Как сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC), угрозы цунами нет. Информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало. Однако подземные толчки ощущались и в столице страны, тысячи жителей Мехико в панике покинули свои дома и выбежали на улицы.

Напомним, жертвами двух разрушительных землетрясений в сентябре стали сотни людей. Первое произошло 7 сентября, второе – 19-го, ровно через 32 года после другой страшной трагедии: землетрясение в Мексике 19 сентября 1985 года привело к гибели 10 тысяч человек. Президент страны Энрике Пенья Ньето ввел в пострадавших от стихийного бедствия регионах чрезвычайное положение и объявил в стране трехдневный национальный траур.

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