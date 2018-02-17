Полиция задержала 15 человек на Всероссийском съезде обманутых дольщиков в Москве
В субботу, 17 февраля, стало известно о задержании 15 человек на Всероссийском съезде обманутых дольщиков, который проходит в настоящее время в московском Доме кино. Как уточнили в полиции, всех этих людей задержали за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.
Также в правоохранительных органах рассказали, что к месту проведения съезда их выхвали организаторы мероприятия. Как выяснилось, они позвонили в полицию и сообщили о гражданах, которые, по их мнению, нарушали общественный порядок.
«В ходе проведения в столичном Доме кино Всероссийского съезда обманутых дольщиков его организаторы обратились к сотрудникам полиции с сообщением о гражданах, нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия. У входа в здание, где проходил съезд, полицейскими за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержаны 15 человек», - сказали в столичном главке МВД России ТАСС.
КСТАТИ
Обманутых дольщиков больше не будет
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