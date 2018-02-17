2018-02-17T11:06:45+03:00
Общество

Полиция задержала 15 человек на Всероссийском съезде обманутых дольщиков в Москве

По мнению организаторов мероприятия, эти люди нарушали общественный порядок
Дарья ИВАШКИНА
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Полиция задержала 15 человек на Всероссийском съезде обманутых дольщиков в МосквеПолиция задержала 15 человек на Всероссийском съезде обманутых дольщиков в МосквеФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 17 февраля, стало известно о задержании 15 человек на Всероссийском съезде обманутых дольщиков, который проходит в настоящее время в московском Доме кино. Как уточнили в полиции, всех этих людей задержали за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Также в правоохранительных органах рассказали, что к месту проведения съезда их выхвали организаторы мероприятия. Как выяснилось, они позвонили в полицию и сообщили о гражданах, которые, по их мнению, нарушали общественный порядок.

«В ходе проведения в столичном Доме кино Всероссийского съезда обманутых дольщиков его организаторы обратились к сотрудникам полиции с сообщением о гражданах, нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия. У входа в здание, где проходил съезд, полицейскими за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержаны 15 человек», - сказали в столичном главке МВД России ТАСС.

КСТАТИ

Обманутых дольщиков больше не будет

Потому что не будет долевого строительства (подробности)

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