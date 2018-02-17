2018-02-17T14:43:07+03:00
Общество

Следователи назвали предварительную причину смерти трехлетней девочки в детском саду

Как выяснилось, никаких признаков переохлаждения организма ребенка специалисты не обнаружили
Дарья ИВАШКИНА
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Детский сад 2120 в Новой Москве. Фото: официальный сайт Следственного комитета России/sledcom.ruДетский сад 2120 в Новой Москве. Фото: официальный сайт Следственного комитета России/sledcom.ru
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Следственный комитет России (СКР) назвал предварительную причину смерти трехлетней девочки в детском саду, расположенном в Новой Москве. По данным правоохранителей, ребенок умер от сердечной дисфункции.

«Для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребёнка - сердечная дисфункция», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

Также там отмечается, что прогулка детей, во время которой, как сообщалось ранее, умерла девочка, производилась в соответствии с предусмотренными нормами. Как выяснилось, после того, как у малышки произошел приступ, ее сразу же отвели в помещение и вызвали скорую помощь. Пока же весь персонал ожидал прибытия медиков, медсестра детсада пыталась оказать ребенку первую помощь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 16 февраля, трехлетняя девочка умерла в Новой Москве. Позднее появилась информация о том, что тело ребенка нашли в сугробе после прогулки, на которую детей в тот день выводили воспитательница и нянечка детского сада 2120.

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