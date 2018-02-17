В Калуге в честь проводов зимы сожгли 30-метровое чучело Масленицы

СЕГОДНЯ 19:53 2018-02-17T19:53:23+03:00

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В Калуге в честь праздника прощания с зимой сожгли 30-метровое чучело Масленицы. Огромный арт-объект построили в арт-парке "Никола-Ленивец" в Дзержинском районе Калужской области. На видео видно, что огонь при сжигании здания в стиле "пламенной готики" доходит практически до неба.

В прошлые годы на территории арт-парка сжигали гигантскую пирамиду из дерева и сена, "Медиа-Башню", "Байконур", "Градирню, или Сенную Башню", "Жар-птицу"

Как сообщал сайт kp.ru, старинный русский народный праздник Масленица является проводами зимы и встречей весны. В этом году сам праздник выпадает на 18 февраля, а масленичная неделя длится с 12 февраля, каждый день которой наполнен особым смыслом. С 19 февраля у православных начнутся 48 дней Великого поста, который закончится главным религиозным праздником - Пасхой.