ВМС США объяснили цель вхождения двух эсминцев в Черное море

СЕГОДНЯ 09:02 2018-02-18T09:06:57+03:00

Американцы заверяют, что все это ради «укрепления региональной морской стабильности»

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В настоящее время в Черном море находятся сразу два эсминца военно-морских сил (ВМС) США - Ross и Carney.

Американское командование объяснило появление своих кораблей практически у российских берегов необходимостью «укрепления региональной морской стабильности». В качестве еще одной цели вхождения в Черное море двух американских эсминцев там назвали «усиление боеготовности и возможностей флота стран НАТО».

Также в Шестом флота ВМС США объявили о том, что в ближайшее время Ross и Carney проведут «операции по обеспечению безопасности на море».

«Carney 17 февраля присоединился к эсминцу Ross в Черном море для проведения операций по безопасности и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО», - говорится в заявлении пресс-службы Шестого флота.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 17 февраля, в Черное море вошел эсминец Сarney, оснащенный противоракетной системой Aegis и крылатыми ракетами «Томагавк». Таким образом он присоединился к прибывшему за день до этого эсминцу Ross (DDG 71).