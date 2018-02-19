В Израиле взорвалась вторая ракета, выпущенная из сектора Газа

СЕГОДНЯ 02:29 2018-02-19T02:48:13+03:00

Первая попала в крышу жилого дома, но не взорвалась

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В воскресенье вечером из сектора Газа по югу Израиля была выпущена вторая за день ракета, она взорвалась на территории еврейского государства.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, уточнив, что сирены воздушной тревоги прозвучали в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдерот. Информации о возможных пострадавших в результате взрыва, поврежденных зданиях или каком-либо другом материальном ущербе пока не поступало.

Первая ракета, тоже запущенная из сектора Газа по южным районам Израиля, попала в жилой дом, но, к счастью, не разорвалась. Никто не погиб.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 17 февраля, четверо израильских военнослужащих подорвались на фугасе, заложенном на пути патруля, в ответ ВВС Израиля атаковали шесть целей на территории анклава.

А в воскресенье военные еврейского государства сообщили, что в общей сложности поразили в секторе Газа 18 объектов движения ХАМАС.