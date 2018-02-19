2018-02-19T03:24:39+03:00
Общество

Умерла советский и российский лингвист, член-корреспондент РАН Нина Арутюнова

Главный научный сотрудник Института языкознания РАН Нина Арутюнова скончалась на 95-м году жизни [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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17 февраля не стало Нины Давидовны Арутюновой17 февраля не стало Нины Давидовны АрутюновойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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17 февраля ушла из жизни советский и российский лингвист, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института языкознания РАН Нина Арутюнова. 30 апреля ей бы исполнилось 95 лет.

«Потеря наша невосполнима. С яркой личностью Нины Давидовны связаны самые лучшие страницы науки о языке в нашем институте. Память о Нине Давидовне — светлом человеке и выдающемся учёном — навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении Института языкознания РАН.

Советский и российский лингвист, член-корреспондент Российской академии наук Нина Арутюнова. Фото: Wikipedia

Советский и российский лингвист, член-корреспондент Российской академии наук Нина Арутюнова. Фото: Wikipedia

Коллеги, друзья и ученики будут помнить её как блестящего ученого, прекрасного собеседника, принципиального человека и очень обаятельную женщину. Людей всегда поражали блеск и быстрота её ума, талант и мудрость.

Как отметили в РАН, в нашей стране и за её пределами широко известны многочисленные научные труды Нины Арутюновой: монографии и около 500 статей, 29 сборников серии «Логический анализ языка», сборники «Понятие судьбы в контексте разных культур» и «Язык о языке», а влияние её работ на современный синтаксис и семантику невозможно переоценить.

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