Проба "Б" Крушельницкого вскрыта в Сеуле. Результат анализа появится в течение суток

СЕГОДНЯ 11:46 2018-02-19T14:16:08+03:00

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В понедельник, 19 февраля, произошел процесс вскрытия допинг-пробы "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого. На этой Олимпиаде он выиграл бронзу в микст-керлинге со своей супругой Анастасией Брызгаловой. Ранее появилась информация о том, что в его пробе "А" был обнаружен мельдоний.

- Проба B вскрыта, мы ожидаем информацию сегодня вечером или завтра утром по местному времени, - приводит слова пресс-аташе нашей команды в Пхенчхане Константина Выборнова агентство "Р-Спорт".

Вместе с тем, что касается информации об открытии дела в Спортивном арбитражном суде, то это - стандартная для таких случаев процедура. Добавим, что допинг-проба российского спортсмена была доставлена в специальную лабораторию, которая находится в Сеуле. В олимпийском Пхенчхане не имеется необходимых для этого условий.