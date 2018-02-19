Проба "Б" Крушельницкого вскрыта в Сеуле. Результат анализа появится в течение суток
В понедельник, 19 февраля, произошел процесс вскрытия допинг-пробы "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого. На этой Олимпиаде он выиграл бронзу в микст-керлинге со своей супругой Анастасией Брызгаловой. Ранее появилась информация о том, что в его пробе "А" был обнаружен мельдоний.
- Проба B вскрыта, мы ожидаем информацию сегодня вечером или завтра утром по местному времени, - приводит слова пресс-аташе нашей команды в Пхенчхане Константина Выборнова агентство "Р-Спорт".
Вместе с тем, что касается информации об открытии дела в Спортивном арбитражном суде, то это - стандартная для таких случаев процедура. Добавим, что допинг-проба российского спортсмена была доставлена в специальную лабораторию, которая находится в Сеуле. В олимпийском Пхенчхане не имеется необходимых для этого условий.