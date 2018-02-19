Ученые назвали опасность фруктового сока

СЕГОДНЯ 13:18 2018-02-19T13:18:10+03:00

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Употребление фруктовых соков натощак негативно влияет на микрофлору кишечника. К таким выводам пришли американские ученые после долгосрочных исследований.

В ходе экспериментов специалисты поили лабораторных мышей соками и нектарами на голодный желудок. В результате, оказалось, что если перед принятием жидкости грызуны ничего не ели, то тонкий кишечник был не в состоянии расщепить фруктозу. Таким образом, вещество напрямую попадало в толстую кишку и наносило вред микроорганизмам.

При этом ученые отметили, что к такому эффекту приводят как пакетированные, так и свежевыжатые соки, передает сайт «Свободная пресса».

На основе этих данных эксперты из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера, входящего в состав Принстонского университета, рекомендуют пить сок только после еды и в небольших количествах, пишет «Утро.ру».