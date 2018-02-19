2018-02-19T13:18:10+03:00
Наука

Ученые назвали опасность фруктового сока

Напиток негативно сказывается на состоянии кишечника
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Соки оказались опасными для микрофлоры кишечникаСоки оказались опасными для микрофлоры кишечникаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Употребление фруктовых соков натощак негативно влияет на микрофлору кишечника. К таким выводам пришли американские ученые после долгосрочных исследований.

В ходе экспериментов специалисты поили лабораторных мышей соками и нектарами на голодный желудок. В результате, оказалось, что если перед принятием жидкости грызуны ничего не ели, то тонкий кишечник был не в состоянии расщепить фруктозу. Таким образом, вещество напрямую попадало в толстую кишку и наносило вред микроорганизмам.

При этом ученые отметили, что к такому эффекту приводят как пакетированные, так и свежевыжатые соки, передает сайт «Свободная пресса».

На основе этих данных эксперты из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера, входящего в состав Принстонского университета, рекомендуют пить сок только после еды и в небольших количествах, пишет «Утро.ру».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Украина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского права
В Анкаре заявили, что встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля
В Киев отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс
В Сети опубликовано видеопособие, как утешить медведя
Вице-премьер Турции: ввод Дамаском войск в Африн приведет к разделению Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил с послом США Украину, Сирию, Афганистан и КНДР
Пушков прокомментировал запрет Украины на поставки двигателей для Ан-148
Заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики гидромолотами
МИД России выразил протест представителю Украины из-за погромов в Киеве
В Испании начался суд по делу «русской мафии»
Патриарх отслужил панихиду по погибшим в Кизляре
Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%
На станции метро «Чистые пруды» на рельсы упала 15-летняя девочка
Водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии