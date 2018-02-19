Американку посадили в тюрьму за крещение собственной дочери

СЕГОДНЯ 13:53 2018-02-19T13:53:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница американского штата Северная Каролина Кендра Стокс угодила в тюрьму за крещение собственной дочери. 36-летняя американка совершила религиозный обряд в тайне от отца дочки в августе 2016 года.

Отмечается, что женщина крестила свою дочь на следующий день после того, как суд признал отца малышки официальным опекуном. Сам мужчина был не в курсе, что его дочь будут крестить, а узнал об этом намного позже из социальных сетей, передает телеканал «360».

Сообщается, что мужчина был в бешенстве из-за того, что с ним не посоветовались, и подал в суд на мать своего ребенка. В результате, судья признал женщину виновной и отправил под арест на 10 суток. Однако на свободу Стокс вышла уже через неделю, и сразу же заявила, что не жалеет о своем поступке и не считает его неправильным. По ее словам, этот обряд был проведен на благо ребенка, пишет сайт argumenti.ru.