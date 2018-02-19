2018-02-19T14:13:47+03:00
Общество

Британец обнаружил у себя в саду кошачью акулу

Рыба лежала на газоне, когда ее нашли хозяева дома
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Рыба лежала на газоне и была мертваРыба лежала на газоне и была мертваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Житель Великобритании Джеймс Хилл обнаружил у себя в саду кошачью акулу. Рыба лежала на газоне и была мертва. Инцидент произошел в графстве Кент.

Британец рассказал, что акулу нашли его родители. По словам Джеймса, он готовил на кухне, когда в дом зашел его удивленный отец и сообщил, что на заднем дворе лежит акула.

Хиллы предполагают, что рыбу могла уронить какая-то крупная птица, например, чайка или баклан. Скорее всего добыча оказалась слишком тяжелой для пернатой, из-за чего птица выронила ее, передает газета «Известия».

Отмечается, что кошачьи акулы не представляют опасности для людей. Как правило, они обитают в водах Атлантического океана, а также в Средиземном, Мраморном и Черном морях. Найденная рыба была не крупной, около 60 сантиметров в длину, пишет сайт «Дни.ру».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского права
В Анкаре заявили, что встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля
В Киев отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс
В Сети опубликовано видеопособие, как утешить медведя
Вице-премьер Турции: ввод Дамаском войск в Африн приведет к разделению Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил с послом США Украину, Сирию, Афганистан и КНДР
Пушков прокомментировал запрет Украины на поставки двигателей для Ан-148
Заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики гидромолотами
МИД России выразил протест представителю Украины из-за погромов в Киеве
В Испании начался суд по делу «русской мафии»
Патриарх отслужил панихиду по погибшим в Кизляре
Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%
На станции метро «Чистые пруды» на рельсы упала 15-летняя девочка
Водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии