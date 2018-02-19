Британец обнаружил у себя в саду кошачью акулу

СЕГОДНЯ 14:02 2018-02-19T14:13:47+03:00

Рыба лежала на газоне и была мертва Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рыба лежала на газоне, когда ее нашли хозяева дома

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Житель Великобритании Джеймс Хилл обнаружил у себя в саду кошачью акулу. Рыба лежала на газоне и была мертва. Инцидент произошел в графстве Кент.

Британец рассказал, что акулу нашли его родители. По словам Джеймса, он готовил на кухне, когда в дом зашел его удивленный отец и сообщил, что на заднем дворе лежит акула.

Хиллы предполагают, что рыбу могла уронить какая-то крупная птица, например, чайка или баклан. Скорее всего добыча оказалась слишком тяжелой для пернатой, из-за чего птица выронила ее, передает газета «Известия».

Отмечается, что кошачьи акулы не представляют опасности для людей. Как правило, они обитают в водах Атлантического океана, а также в Средиземном, Мраморном и Черном морях. Найденная рыба была не крупной, около 60 сантиметров в длину, пишет сайт «Дни.ру».