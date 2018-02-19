2018-02-19T14:11:32+03:00
Спорт

Песков призвал дождаться вскрытия допинг-пробы "Б" Крушельницкого

По мнению пресс-секретаря президента РФ, расследование данной ситуации неминуемо
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов относительно ситуации вокруг российского керлингиста Александра Крушельницкого, в организме которого был найден мельдоний.

"Не нам это комментировать, но мы призываем всех дождаться каких-то официальных заявлений. Вы знаете, что и МОК ведет себя осторожно, весьма корректно в этой ситуации. <...> Давайте дождемся пробы "Б" и дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что в воскресенье, 18 февраля, бронзового призера Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Крушельницкого заподозрили в употреблении допинга. Сам спортсмен считает, что мельдоний ему могли подсыпать в воду во время тренировочного сбора в Японии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что проба "Б", которая должна будет подтвердить или опровергнуть употребление керлингистом запрещенных на соревнованиях веществ, будет вскрыта в понедельник в Сеуле.

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