2018-02-18T18:03:41+03:00
Спорт

Олимпийского медалиста Александра Крушельницкого подставили, подсыпав допинг в воду

По сообщениям СМИ, мельдоний мог оказаться в организме керлингиста из-за злого умысла
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Как заявил сам Крушельницкий, он считает, что мельдоний ему могли подсыпать в питье во время японского тренировочного сбораКак заявил сам Крушельницкий, он считает, что мельдоний ему могли подсыпать в питье во время японского тренировочного сбораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новый поворот в громкой истории с допинг-случаем бронзового призера Олимпиады россиянина Александра Крушельницкого. О том, что в его организме был найден мельдоний, информация появилась в воскресенье, 18 февраля. Однако же, история получила неожиданное продолжение.

По сообщению портала Inside The Games, российский спортсмен заявил, что не принимал специально запрещенный уже более года допинг-препарат. Анализ допинг-пробы, между тем, показал, что в организм спортсмена вещество попало примерно за 10 дней до допинг-теста. В это время оба спортсмена, представлявшие нашу сборную в микст-керлинге, были на тренировочном сборе в Японии.

Как заявил сам Крушельницкий, он считает, что мельдоний ему могли подсыпать в питье во время японского тренировочного сбора. Причем, это произошло с рук тех спортсменов, которых Крушельницкий и Брызгалова опередили во время национального отбора, преградив дорогу на Олимпиаду в Пхенчхан.

Вместе с тем, известно, что внесоревновательный допинг-тест Александра Крушельницкого, сданный 22 января, был отрицательным. По заявлениям российского спортсмена началось расследование.

Как ожидается, уже завтра утром, 19 февраля, в Пхенчхане будет вскрыта контрольная допинг-проба В Александра Крушельницкого. И все сейчас ждут известий из Пхенчхана.

Мельдоний стал скандально известен в начале 2016 года. На нем попалась лучшая теннисистка России Мария Шарапова. Сам же создатель препарата заявил, что мельдоний не улучшает результаты, а сохраняет здоровье. В свою очередь, представители ВАДА заявили, что высылали предупреждение о новом препарате за три месяца до вступления в силу документов с запрещенными веществами. Позднее же стало известно, что ВАДА не до конца провело исследование по выводу мельдония из организма, поэтому многие наши атлеты получили амнистию.

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