"Не доставайся же ты никому": Глава Roshen готов "сгноить" фабрику в Липецке

СЕГОДНЯ 15:16 2018-02-19T15:16:10+03:00

Фабрика Roshen в Липецке была ликвидирована еще в июне прошлого года Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Генеральный директор Roshen Вячеслав Москалевский, который уже более 20 лет управляет кондитерским бизнесом президента Украины Петра Порошенко, не против того, чтобы Липецкая кондитерская фабрика сгнила.

По словам главы компании, если два года назад оставшиеся в России активы оценивались в 200 млн долларов, то сейчас "они ничего не стоят", однако продавать производство дешевле он не намерен. Москалевский подчеркнул, что уж лучше эта фабрика сгниет по принципу "так не доставайся же ты никому".

Глава Roshen также подчеркнул, что ничего не слышал о планах Порошенко обменять Липецкое предприятие на украинское подразделение Сбербанка России, и, вероятнее всего, эти слухи - чушь. В любом случае, по словам Москалевского, речь может идти лишь о доле политика в компании, передает издание Liga.net.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что производство на фабрике остановилось 1 апреля 2017 года по "политическим и экономическим причинам", а уже в июне ликвидация полностью завершилась. Последних рабочих рассчитали в конце апреля, а всего из-за закрытия фабрики работы лишились около 700 человек.