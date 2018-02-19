Карты Украины без Крыма были изъяты из продажи в Венгрии
В Венгрии из продажи были изъяты карты, на которых полуостров Крым не является частью Украины. Такое заявление сделала посол незалежной в европейском государстве Любовь Непоп.
Она рассказала, что данная продукция была представлена в одном из магазинов Будапешта. После получения соответствующей информации дипломаты провели встречу с владельцем торговой точки и потребовали снять карты с продажи.
"Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", - написала Непоп в своем Facebook .
Дипломат также призвала граждан сообщать в посольство о подобных "нападках на территориальную целостность Украины".
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что карта без "украинского" Крыма стала также причиной скандала в Харькове, где с ее помощью обучали воспитанников одного из детских садов.
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