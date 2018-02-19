2018-02-19T17:09:42+03:00
Политика

Карты Украины без Крыма были изъяты из продажи в Венгрии

В издательство направлено требование о прекращении дальнейшего распространения продукции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владелец магазина, в котором продавались такие карты, снял их с продажи. Фото: Nepop LiubaВладелец магазина, в котором продавались такие карты, снял их с продажи. Фото: Nepop LiubaФото: facebook.com
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В Венгрии из продажи были изъяты карты, на которых полуостров Крым не является частью Украины. Такое заявление сделала посол незалежной в европейском государстве Любовь Непоп.

Она рассказала, что данная продукция была представлена в одном из магазинов Будапешта. После получения соответствующей информации дипломаты провели встречу с владельцем торговой точки и потребовали снять карты с продажи.

"Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", - написала Непоп в своем Facebook .

Дипломат также призвала граждан сообщать в посольство о подобных "нападках на территориальную целостность Украины".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что карта без "украинского" Крыма стала также причиной скандала в Харькове, где с ее помощью обучали воспитанников одного из детских садов.

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