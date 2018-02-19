2018-02-19T18:59:32+03:00
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%

Однако в годовом выражении этот показатель не изменился
Дарья ИВАШКИНА
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Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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‍По предварительным данным Росстата, в январе реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) не изменились по сравнению с первым месяцем прошлого года, то есть в годовом выражении. А вот в месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем 2017 года) показатель снизился на 49,7%.

Между тем реальные зарплаты граждан нашей страны в январе выросли на 6,2% (по сравнению с январем 2017-го). Как отмечает Росстат, в прошлом месяце среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 38,4 тысячи рублей.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко заявила, что Минфин рассчитывает на восстановление реальных доходов населения в течение 2018-2020 годов до докризисного уровня.

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