2018-02-19T23:49:39+03:00
В мире

В Баден-Вюртемберге россиянин напал с ножом на мигрантов

70-летний пенсионер нанёс ранения троим «новым немцам»
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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В Германии выходец из России напал с ножом на выходцев из Афганистана, Ирака и Сирии.В Германии выходец из России напал с ножом на выходцев из Афганистана, Ирака и Сирии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Комсомолка» часто пишет о бесчинствах мигрантах в Германии — но на сей раз те оказались пострадавшей стороной. Как сообщают СМИ города Хайльбронн (федеральная земля Баден-Вюртемберг), 70-летний выходец из России «внезапно напал» на группку из трёх молодых беженцев: афганца, иракца и сирийца. Все они получили лёгкие ножевые раны и были доставлены в больницу; сейчас их жизнь вне опасности. А пенсионера-дебошира скрутили прохожие и продержали до прибытия полицейских, которые, впрочем, вскоре его отпустили.

Инцидент произошёл близ церкви Килианскирхе. Преступник был местным жителем с гражданством РФ и ФРГ. Журналисты регионального издания Stimme утверждают, что он действовал из ксенофобских побуждений и, вдобавок, был пьян.

В то же время у таких историй частенько бывает «двойное дно». Сообщается, что группы беженцев собирались у Килианкирхе последние несколько недель, и нельзя исключить, что при этом они нарушали общественный порядок. Местное население реагируют на «новых немцев» неодобрительно — в регионе отмечаются случаи поджога пустующих зданий, где предполагалось разместить мигрантов.

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