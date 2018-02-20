2018-02-20T07:06:52+03:00
Политика

Госдеп США призвал Киев удвоить усилия в реализации реформ

Представитель ведомства напомнила об обязательствах Украины, которые были даны на Майдане
Юлия ДИВЕЕВА
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер НауэртРуководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер НауэртФото: REUTERS
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Удвоить усилия в процессе проведения демократических реформ призвал Госдепартамент США власти Украины. С заявлением выступила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

«Украина за прошедшие четыре года (с момента переворота – ред.) предприняла важные шаги, но необходимо проделать еще много работы, чтобы выполнить те обещания, которые были даны на Майдане, и раскрыть потенциал Украины», - говорится в заявлении.

Науэрт напомнила, что в 2014 году украинцы пришли на площадь Независимости в Киеве, чтобы «потребовать от правительства признать выбор, сделанный гражданами Украины - присоединение к Европе», передает ТАСС.

Она заверила, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину, но призывает Киев усилить работу по проведению необходимых реформа в стране.

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