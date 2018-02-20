2018-02-20T08:20:03+03:00
В мире

В Бельгии медики провели эвтаназию вопреки желанию пациента

Пожилой мужчина никогда не просил убить его
Юлия ДИВЕЕВА
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В Бельгии эвтаназию проводят с грубыми нарушениямиВ Бельгии эвтаназию проводят с грубыми нарушениямиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Бельгии медики провели эвтаназию мужчине, который никогда не просил об этом. О вопиющем случае нарушения медицинской этики рассказал доктор Виллем Дистелманс, который входил до этого случая в государственную комиссию по эвтаназии.

По его словам, врачи умертвили пожилого пациента, у которого была болезнь Паркинсона, по просьбе его родственников. Однако, мужчина попал в больницу в таком состоянии, в котором не мог добровольно выбрать такую смерть, и даже не намекал на это.

Дистелманс подчеркнул, что врачебная комиссия по эвтаназии после смерти старика не передала материалы данного дела в прокуратуру. Для доктора это стало последней каплей, и он ушел в отставку. Врач пояснил, что принял решение из-за серьезных ошибок и недостаточного контроля властей в этой области, пишет Daily Mail.

Если Дистелманс называет произошедшее убийством, то другие члены комиссии заверяют, что он ошибается.

Издание уточняет, что эвтаназию врачи могут проводить по просьбе пациентов с физическими и психическими заболеваниями, если их «страдания невыносимы, а болезнь неизлечима». Однако в письме невролога, доктора Лудо Ваноппенбоша в парламент сказано, что комиссия Бельгии регулярно нарушает закон.

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