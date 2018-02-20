СЕГОДНЯ 09:08 2018-02-20T09:08:47+03:00

Во время полета над Японией у американского истребителя загорелся двигатель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет сбросил два топливных бака в озеро Огавара, после чего благополучно возвратился на базу

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Во время полета над Японией у истребителя F-16 ВВС США загорелся двигатель, после чего он экстренно вернулся на американскую базу Мисава в префектуре Аомори.

Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на Минобороны Японии, инцидент произошел через несколько минут после вылета с Мисавы. После возникновения нештатной ситуации летчик сбросил дополнительные топливные баки, которые упали в озеро Огавара.

Отметим, что у истребителей данного типа только один двигатель. Возгорание, по всей видимости, не привело к его полному отказу — самолет благополучно вернулся на базу.

По свидетельствам удивленных рыбаков, топливные баки истребителя упали на расстоянии около 400 метров от одной из шхун, подняв столб воды высотой до 15 метров. Отмечается, что в тот момент на озере находились четыре-пять судов, занимавшихся промыслом моллюсков.

В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее министр обороны Японии Ицунори Онодэра пообещал потребовать от американской стороны исчерпывающих объяснений по поводу инцидента, а также о принятых мерах для предотвращения подобного в будущем.