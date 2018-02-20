2018-02-20T13:33:34+03:00
Политика

Украина потребовала восстановить разрушенные в Польше украинские памятники

По словам главы Украинского института Национальной памяти Владимира Вятровича, за три года в Польше совершили 15 актов вандализма
Екатерина БОЛГОВА
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Киев потребовал восстановить разрушенные в Польше памятникиКиев потребовал восстановить разрушенные в Польше памятникиФото: REUTERS
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Киев потребовал восстановить разрушенные в Польше украинские памятники, заявил глава Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.

"На переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Этого не происходит", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Польше с 2014 по 2017 год совершили 15 актов вандализма в отношении украинских памятников. По его словам, в прошлом году четыре раза осквернили польские памятники на Украине. Но, как подчеркнул Вятрович, все эти мемориалы были восстановлены, а вандалов осудили власти и общественно-политические силы.

"Сначала оскверняли украинские памятники в Польше "неизвестные вандалы", затем ответственность за часть инцидентов взяли на себя некоторые общественные объединения", - отметил директор института. Он добавил, что польские правоохранительные органы не нашли ответственных, а украинские памятники не восстановлены, передает ТАСС.

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