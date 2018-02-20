Патрушев рассказал о киберугрозах со стороны иностранных разведок
Иностранные разведки разрабатывают и реализуют сложные атаки на объекты российской информационной структуры. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, диапазон задач компьютерной разведки иностранных спецслужб существенно расширился.
«Разрабатываются и реализуются сложные сценарии применения программных и технических средств, ориентированных на получение сведений, циркулирующих в информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры РФ», - рассказал Патрушев.
Секретарь СБ отметил, что в результате трех масштабных атак вируса-шифровальщика в 2017 году в России были выведены из строя более 500 тысяч компьютеров. В частности, заражению подверглись инфраструктуры МВД РФ, компаний «Роснефть» и «Евраз».
При этом российские спецслужбы ожидают попытки хакерских атак на государственные информационные системы в преддверии президентских выборов этого года.
«Прогнозируется проведение киберопераций… в том числе направленных на нарушение работоспособности государственной автоматизированной системы «Выборы», - добавил Патрушев.
В целом Россия в значительной мере укрепила свои позиции в сфере информационной безопасности, считает секретарь СБ. Однако необходимо соблюдать меры предупреждения и обнаружения возможных кибертатак.