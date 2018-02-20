2018-02-20T15:16:44+03:00
Политика

Патрушев рассказал о киберугрозах со стороны иностранных разведок

Секретарь Совбеза РФ отметил, что российские спецслужбы ожидают попытки хакерских атак на государственные информационные системы в преддверии президентских выборов
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Патрушев рассказал о киберугрозах со стороны иностранных разведокПатрушев рассказал о киберугрозах со стороны иностранных разведокФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Иностранные разведки разрабатывают и реализуют сложные атаки на объекты российской информационной структуры. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, диапазон задач компьютерной разведки иностранных спецслужб существенно расширился.

«Разрабатываются и реализуются сложные сценарии применения программных и технических средств, ориентированных на получение сведений, циркулирующих в информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры РФ», - рассказал Патрушев.

Секретарь СБ отметил, что в результате трех масштабных атак вируса-шифровальщика в 2017 году в России были выведены из строя более 500 тысяч компьютеров. В частности, заражению подверглись инфраструктуры МВД РФ, компаний «Роснефть» и «Евраз».

При этом российские спецслужбы ожидают попытки хакерских атак на государственные информационные системы в преддверии президентских выборов этого года.

«Прогнозируется проведение киберопераций… в том числе направленных на нарушение работоспособности государственной автоматизированной системы «Выборы», - добавил Патрушев.

В целом Россия в значительной мере укрепила свои позиции в сфере информационной безопасности, считает секретарь СБ. Однако необходимо соблюдать меры предупреждения и обнаружения возможных кибертатак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Олег Рыжков освобожден от должности замминистра культуры России
Опрос показал, что американцы считают КНДР "главным врагом" США
Госдолг Украины превысил отметку в 2 трлн гривен
Эрдоган: сирийские войска отступили из Африна после артобстрела
"Сильно, да?": в МИД РФ отреагировали на задержание россиянки в Хитроу
Порошенко намерен изменить формат операции в Донбассе
В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков
Россия договорилась с Кувейтом о поставках животноводческой продукции
Члены Совбеза ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Блогер притворился мёртвым, чтобы увидеть реакцию своего кота
Решивший переехать в Алжир Жерар Депардье сохранит саранскую прописку
Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса
Роскомнадзор заблокировал сайты с персональными данными 100 млн россиян
Пакистан готов стать партнером России по борьбе с ИГ*
Спецпрокурор США Мюллер предъявил новые обвинения по "российскому делу"
Лавров: РФ ждет от США разъяснений о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане
British Petroleum: в 2040 году Россия останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов
В работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой
Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Сирии и на Украине
Собчак рассказала, кто является спонсорами ее избирательной кампании
Трамп назвал свою позицию по России более жесткой, чем у Обамы
СМИ сообщили, что проправительственные силы Сирии вступают в Африн
Лавров: присутствие США в Афганистане не принесло стране мира и стабильности
Бандеровский флаг впервые поднят перед горсоветом во Львове
Психологи узнали, как соцсети влияют на оценки школьников
Составлен топ-10 самых привлекательных мужских имен в Tinder