СЕГОДНЯ 15:12 2018-02-20T15:16:44+03:00

Патрушев рассказал о киберугрозах со стороны иностранных разведок Фото: REUTERS

Секретарь Совбеза РФ отметил, что российские спецслужбы ожидают попытки хакерских атак на государственные информационные системы в преддверии президентских выборов

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Иностранные разведки разрабатывают и реализуют сложные атаки на объекты российской информационной структуры. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, диапазон задач компьютерной разведки иностранных спецслужб существенно расширился.

«Разрабатываются и реализуются сложные сценарии применения программных и технических средств, ориентированных на получение сведений, циркулирующих в информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры РФ», - рассказал Патрушев.

Секретарь СБ отметил, что в результате трех масштабных атак вируса-шифровальщика в 2017 году в России были выведены из строя более 500 тысяч компьютеров. В частности, заражению подверглись инфраструктуры МВД РФ, компаний «Роснефть» и «Евраз».

При этом российские спецслужбы ожидают попытки хакерских атак на государственные информационные системы в преддверии президентских выборов этого года.

«Прогнозируется проведение киберопераций… в том числе направленных на нарушение работоспособности государственной автоматизированной системы «Выборы», - добавил Патрушев.

В целом Россия в значительной мере укрепила свои позиции в сфере информационной безопасности, считает секретарь СБ. Однако необходимо соблюдать меры предупреждения и обнаружения возможных кибертатак.